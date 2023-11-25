Формула-1 изменила правила после действий Ферстаппена во второй тренировке ГП Абу-Даби

«Я имел в виду, что они просто должны были ехать. Они все ехали медленно, и я хотел выбраться, потому что мы ограничены во времени, а они просто продолжали ехать посередине. Затем, когда я хотел протиснуться, они попытались прижать меня к стенке. Так что да… немного глупо», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.