Льюис Хэмилтон может установить новый рекорд Формулы 1
На Гран При Абу-Даби британский гонщик Льюис Хэмилтон может установить новый рекорд Формулы 1, но при условии, что в финальном заезде сезона-2023 не финиширует Фернандо Алонсо. Испанский пилот Aston Martin записал на Гран При Лас-Вегаса на свой счёт 300 финишей в гонках Формулы 1, тогда как у пилота Mercedes-AMG пока 299 финишей.
Льюис Хэмилтон стартовал в 331 гонке с момента своего дебюта на Гран При Австралии 2007 года, но за свою карьеру британец 32 раза сошёл с дистанции, в то время как у Фернандо Алонсо было 376 стартов и 76 сходов, однако в свою очередь испанец несколько сезонов отсутствовал в Формуле 1, тогда как его соперник непрерывно выступает уже полтора десятка лет.
Если лидер Aston Martin в Абу-Даби сойдёт, то у Льюиса может появиться ещё один рекорд в выдающейся карьере. На счету Хэмилтона уже 103 победы, 197 подиумов, 104 поул-позиции, 65 быстрейших кругов и семь титулов чемпиона мира. Правда, достижений могло бы быть ещё больше, если бы не неудержимый в 2023 году голландец Макс Ферстаппен — пилот Red Bull часть исторических рекордов переписал на себя.