На Гран При Абу-Даби британский гонщик Льюис Хэмилтон может установить новый рекорд Формулы 1, но при условии, что в финальном заезде сезона-2023 не финиширует Фернандо Алонсо. Испанский пилот Aston Martin записал на Гран При Лас-Вегаса на свой счёт 300 финишей в гонках Формулы 1, тогда как у пилота Mercedes-AMG пока 299 финишей.

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Льюис Хэмилтон стартовал в 331 гонке с момента своего дебюта на Гран При Австралии 2007 года, но за свою карьеру британец 32 раза сошёл с дистанции, в то время как у Фернандо Алонсо было 376 стартов и 76 сходов, однако в свою очередь испанец несколько сезонов отсутствовал в Формуле 1, тогда как его соперник непрерывно выступает уже полтора десятка лет.