Джейсон Стэтхэм показал, как встретился с Юки Цунодой в Абу-Даби

Известный британский актёр Джейсон Стэтхэм показал, как во время Гран-при Абу-Даби встретился с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой. Соответствующий пост прославленный актёр разместил на своей странице в социальных сетях.

«Это был нереальный момент для меня. Спасибо, что пришёл, и надеюсь, тебе понравилось!» — ответил Цунода в комментариях.

Напомним, Цунода на протяжении нескольких кругов был лидером гонки Гран-при Абу-Даби, но в итоге финишировал восьмым. За весь заезд он лишь раз заезжал на пит-стоп. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».