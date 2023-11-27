Гасли рассказал о столкновении с Хэмилтоном на Гран-при Абу-Даби

«Это был не мой день. Думаю, основной ущерб был нанесён, когда Льюис просто подъехал к моей машине сзади и разрушил весь диффузор в задней части. Я поздно затормозил. Я был удивлён, что он выровнялся — думаю, он бы выехал на прямую, если бы меня там не было.



У меня начало немного заносить переднюю часть, но я всё равно вошёл в поворот. И я думаю, что он просто пропустил точку торможения, а затем практически врезался в заднюю часть моей машины.



Удар был довольно сильным. Этого оказалось достаточно, чтобы сломать и потерять часть диффузора. Так что не очень хорошо», — приводит слова Гасли RaceFans.