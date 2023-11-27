Хорнер объяснил, почему тактика Леклера в Абу-Даби не сработала

«Что ж, для «Феррари» это было логично, но проблема в том, что они сделали только половину работы. Леклер пропустил Чеко, но Шарлю нужно было ещё немного сдержать Джорджа, чтобы получить лишнюю секунду. Чеко показал, что на том участке трассы это вполне возможно. Но это просто означает, что в следующем году у нас будет другой сосед по паддоку», — приводит слова Хорнера Racingnews365.