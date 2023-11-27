Гонщики Формулы-1 в неполном составе собрались на ужин после окончания сезона

Пилоты Формулы-1 собрались на праздничный ужин после окончания сезона 2023 года. Снимком с неофициального мероприятия поделилась пресс-служба «Королевских гонок». Отметим, что на ужине присутствовали не все пилоты Формулы-1. Не было представителей «Ред Булл», «Хааса», «Макларена», а также Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», Эстебана Окона из «Альпин» и Логана Сарджента из «Уильямса».