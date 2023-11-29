Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом в Дубае (ОАЭ).

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Популярная блогер и скайдайвер Найла Нэйзер опубликовала соответствующее видео на своей странице в социальной сети.

38-летний Льюис Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов в завершившемся сезоне Формулы-1, набрав 234 очка. Напомним, победителем стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл», заработавший 575 баллов, второе место досталось его партнёру по команде Серхио Пересу, на счету которого 285 очков.

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году, и с тех пор британский гонщик семь раз становился чемпионом мира.