«Мерседес» обвинили в многомиллиардном мошенничестве

Группа пользователей FTX обвиняет МЛБ (Высшая лига бейсбола) и команду Формулы-1 «Мерседес» в содействии криптовалютной бирже в совершении мошенничества путем поддержки ее на своих платформах.

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Напомним, недавно в США суд признал виновным главу биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве, обмане клиентов и отмывании денег Сэма Бэнкмана-Фрида

По мнению группы пользователей FTX, подавших новый иск, команда Формулы-1 «Мерседес» и МЛБ, заключив рекламные сделки с криптовалютной биржей, якобы помогли FTX совершить мошенничество.

Два коллективных иска были поданы 27 ноября в окружной суд Флориды истцами, являющимися пользователями FTX.

В исках ответчики обвиняются в «пособничестве и подстрекательстве и/или активном участии в масштабном многомиллиардном глобальном мошенничестве», а также в продвижении незарегистрированных ценных бумаг.

Примечательно, что в 2021 году команда Формулы-1 «Мерседес» подписала с FTX соглашение, согласно которому на различных материалах, включая автомобили, форму, головные уборы и другие предметы, будет размещен логотип биржи.