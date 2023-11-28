Подсчитана стоимость ущерба, который все пилоты Ф-1 нанесли своим командам в сезоне-2023

Пользователь Reddit подсчитал суммы ущерба, которые пришлось компенсировать командам Формулы-1 после аварий своих пилотов. При анализе, который вёлся после каждого инцидента, учитывалось, какие элементы машины были заменены, после чего подсчитывалась примерная стоимость расходов на ремонт.

Лидером антирейтинга оказался пилот «Уильямса» Логан Сарджент, чьи аварии обошлись гоночному коллективу в $ 4,333 млн. На втором месте оказался гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, сильной повредивший свой болид после наезда на отлетевшую крышку одного из канализационных люков в первой свободной практике Гран-при Лас-Вегаса. Его аварии обошлись «Скудерии» на сумму в $ 3,644 млн. Замыкает топ-3 антирейтинга Серхио Перес из «Ред Булл», нанёсший ущерб команде на $ 3,224 млн.