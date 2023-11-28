Четырехкратный чемпион мира высказался по поводу работы Ферстаппена в сезоне-2023

«Я смотрел этот сезон как болельщик, поскольку больше не связан ни с одной командой. Многие говорят, что это был скучный сезон, потому что одна команда и один гонщик доминировали. Когда кто-то так доминирует, это сумма всей необходимой работы, которую проделала команда или человек. И все, что вы можете, — это поздравить его.



У каждого из нас, как у гонщиков, есть свои стили вождения и подходы. Макс еще очень молод, но то, что он с самого начала сосредоточился на своей карьере, и страсть к автоспорту очень важны. Он всегда говорит то, что на самом деле думает. Не часто встретишь человека, настолько преданного своему спорту. В нем есть что-то особенное — он всегда становится быстрее и приобретает все больше и больше опыта», — приводит слова Проста Nextgen-Auto.