Президент FIA жестко ответил на обвинения в сексизме

«Что сказал в том интервью? Скажите мне, и я отвечу вам, правда это или нет. Я говорил, что мы умнее? Нет! Я говорил, что они менее умны? Нет. Если это единственная претензия ко мне, то пожалуйста!



Люди могут посмотреть, что было сказано, и сказал ли я что то против женщин. Я единственный президент За 117 лет существования FIA, который назначил генеральным директором женщину. Я создал комиссию по равенству, многообразию и инклюзивности и пригласил женщину.



Так что не выдумывайте и не бросайте мне в лицо такие обвинения. Потому что когда я попрошу доказать это, вы убежите и не вернетесь. Это неправильно», – высказался Сулайем в интервью The Guardian.