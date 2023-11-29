FIA разочарована скоростью болидов "Формулы-1"

Вступившие в силу в 2022 году изменения в техническом регламенте на второй год из действия не привели к серьёзному улучшению темпа болидов. Директор гоночных серий одноместных автомобилей FIA Николас Томбасис отметил, что Международная автофедерация рассчитывала на прогресс команд по ходу сезона-2023, когда новые правила действовали уже второй год.

«Я ожидал, что команды будут немного быстрее. На сколько быстрее, я не могу сказать, потому что, очевидно, мы немного изменили правила игры», — заявил Николас Томбасис Speedcafe, имея ввиду корректировку регламента для борьбы с «дельфинированием».

Отмечено, что в среднем квалификационное время круга за сезон в 2023 году снизилось на 0,506 секунды по сравнению со средним временем круга в квалификации в 2022 году. Правда, на ситуацию повлияли погодные условия, которые на разных этапах были разными в два последние года, а также реконструкция некоторых автодромов.