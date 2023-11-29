СМИ: Ferrari начала переговоры о новых контрактах с пилотами

Заводская команда Ferrari в Формуле 1 намерена сохранить состав своих пилотов неизменным, поэтому итальянский гоночный коллектив уже начал работу о продлении контрактов с гонщиками. Официально это информация не подтверждена, но о старте переговоров сообщает издание Formu1a.uno со ссылкой на собственные источники.

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Действующие соглашения с монегаском Шарлем Леклером и испанцем Карлосом Сайнсом рассчитаны до конца 2024 года. Переговоры с гонщиками и их менеджментом ведёт лично руководитель Ferrari Фредерик Вассёр, который ранее уже неоднократно намекал, что намерен заняться контрактными вопросами именно в межсезонье.