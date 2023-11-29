Моторы Mercedes впервые с 2006 года не выиграли ни одной гонки за сезон

В 2023 году из 22 прошедших Гран При все гонки, кроме одной, выиграла команда Red Bull с силовыми агрегатами Honda. Единственную не выигранную австрийцами гонку записала на свой счёт заводская команда Ferrari, которая использует двигатели собственной разработки. И это плохая новость для Mercedes-AMG.

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Заводская команда немецкого автопроизводителя второй год находится в кризисе, но в 2023-м ситуация стала хуже, чем годом ранее. В сезоне-2023 Mercedes-AMG выиграла одну гонку — Джордж Рассел на Гран При Бразилии записал на свой счёт первую в карьере в Формуле 1 победу, которая стала для немецких мотористов единственной в прошлом году.