Моторы Mercedes впервые с 2006 года не выиграли ни одной гонки за сезон
В 2023 году из 22 прошедших Гран При все гонки, кроме одной, выиграла команда Red Bull с силовыми агрегатами Honda. Единственную не выигранную австрийцами гонку записала на свой счёт заводская команда Ferrari, которая использует двигатели собственной разработки. И это плохая новость для Mercedes-AMG.
Заводская команда немецкого автопроизводителя второй год находится в кризисе, но в 2023-м ситуация стала хуже, чем годом ранее. В сезоне-2023 Mercedes-AMG выиграла одну гонку — Джордж Рассел на Гран При Бразилии записал на свой счёт первую в карьере в Формуле 1 победу, которая стала для немецких мотористов единственной в прошлом году.
В 2023 году ни одной победы ни Mercedes-AMG, ни Aston Martin, ни McLaren, ни тем более Williams не одержали, а это значит, что впервые с 2006 года, когда моторы Mercedes-Benz использовала McLaren, немецкие силовые агрегаты не выиграли ни одного этапа Формулы 1 в течение сезона.