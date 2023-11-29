McLaren отзывает спорткары Artura из-за технических проблем

Компания McLaren Automotive отзывает 362 проданных в США автомобиля Artura — речь идёт о машинах, произведённых с 17 июля 2022 года по 15 ноября 2023-го, сообщает издание AutoEvolution.

© Чемпионат

Причиной такому решению послужила некачественная партия топливных трубок низкого давления — они могут отсоединяться при запуске двигателя и спровоцировать упасную утечку горючего. В данный момент известно о девяти подобнвых инцидентах, первый из них произошёл 16 сентября.

McLaren Artura был представлен в 2021 году и стал вторым гибридным автомобилем марки. Двигатель Artura вместе с электромотором генерируют 680 лошадиных сил, что позволяет автомобилю развивать скорость в 330 км/ч, а отметку в 100 км/ч преодолевать за 2,9 секунды.