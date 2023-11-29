Mercedes-AMG устроил поисковую операцию в Абу-Даби ради спасения кольца

Празднование окончания сезона-2023 для заводской команды Формулы 1 Mercedes-AMG обернулось проблемой, поскольку один из сотрудников коллектива утопил своё обручальное кольцо в гавани близ автодрома «Яс Марина». Инцидент произошёл в момент, когда механики, празднуя победу над Ferrari в командном зачёте, начали сталкивать друг друга в воду.

© autosport.com.ru

В итоге один из работников команды потерял своё обручальное кольцо. Сначала отыскать кольцо пытался один из механиков Mercedes-AMG, вооружившись металлоискателем, но в итоге после четырёх безуспешных погружений пришлось приглашать профессионального водолаза с более мощным металлодетектором.