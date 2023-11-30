Источник: Команды недовольны сближением AlphaTauri с Red Bull

оманды Формулы 1 недовольны сближением Red Bull Racing со своей младшей командой AlphaTauri и требуют изменения правил, об этом сообщает издание Motorsport Magazin.

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В пятницу в Абу-Даби состоялась встреча Комиссии Формулы 1, на повестке дня которой было обсуждение формата спринтов в 2024 году и отмена запрета на использование термочехлов для шин. Однако команды также выразили обеспокоенность расширением сотрудничества между Red Bull и AlphaTauri.

В эпоху Франца Тоста в Toro Rosso/AlphaTauri команда твердо сохраняла свою независимость от Red Bull в плане получения разрешенных деталей. Однако новый генеральный директор младшего коллектива Питер Байер уверен, что команда изменит направление и будет использовать как можно больше компонентов, не запрещённых для продажи между коллективами.

AlphaTauri уже начала процесс внедрения этих компонентов, и увеличение эффективности после обновлений в США вызвало подозрения у других команд. Некоторые коллективы стремятся найти способы прекратить такое тесное сотрудничество с помощью внесения соответствующих правил в новый регламент 2026 года, причем одним из таких потенциальных решений может стать требование к каждой команде использовать собственную аэродинамическую трубу.