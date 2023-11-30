12 худших пилотов Формулы-1 сезона-2023. Включая победителя двух гонок

В списке — гонщик на лучшей машине в истории чемпионата!

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На протяжении всего сезона Формулы-1 мы ставили пилотам оценки за выступления в Гран-при — и по окончании чемпионата по традиции подводим итоги. Начинаем с нижней части таблицы — дюжины худших пилотов этого года. Среди них — два горе-дебютанта, напарник действующего чемпиона мира и пилот, который в ходе сезона дважды возвращался на стартовую решётку.

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22. Логан Сарджент (средний балл — 4,3 / всего — 95,5)

Для американца дебютный сезон сложился невероятно сложно — практически на каждом этапе Логана преследовали проблемы или ошибки, а там, где их удавалось избегать, Албон всё равно был намного быстрее. Ещё один шанс, если «Уильямс» решит его дать, будет своего рода авансом. Пока же всё выглядит так, что критики были правы: Сарджент не был готов к переходу в Формулу-1. Будем верить, что в следующем году гонщик всё же сможет продемонстрировать, что дебютный сезон не был показательным.

21. Ник де Врис (4,4/43,5)

Ещё один катастрофический провал сезона-2023 — голландец настолько разочаровал «Ред Булл», что потерял место в «Альфа Таури» ещё до летнего перерыва! Де Врис регулярно допускал ошибки и по чистой скорости не дотягивал даже до Юки Цуноды — за 10 совместных квалификаций Ник лишь пару раз оказывался впереди. Да и то в обоих случаях — в Майами и Барселоне — терял позиции уже на старте. Де Врису выпал один шанс на миллион — и он его собственноручно потерял.

20. Гуаньюй Чжоу (5,6/122,5)

В сезоне-2022 — 15-й (5,6 балла).

На второй сезон в Формуле-1 Чжоу не продемонстрировал заметного прогресса — он по-прежнему уступает Боттасу, хотя в теории должен уже быть на уровне финна. В квалификациях китаец в этом году уступил со счётом 6:16. Временами ему удаётся показывать неплохую скорость — в Венгрии он стартовал пятым, но в гонках обычно не блистал: на том же «Хунгароринге» Чжоу устроил завал на старте. Если в сезоне-2024 не будет явного прогресса, никакие спонсоры не помогут ему остаться в команде.

19. Серхио Перес (5,7/125,5)

В сезоне-2022 — 8-й (6,8).

Чеко — главное разочарование сезона. На автомобиле, который позволил «Ред Булл» добиться беспрецедентного доминирования, Перес едва не упустил второе место в общем зачёте и завершил год со средней квалификационной позицией 9,09 — это только восьмой результат среди всех пилотов. Тот факт, что RB19 сложно управлять, не может служить оправданием: уровень Формулы-1 требует от гонщика уметь подстраиваться под быстрый автомобиль. Особенно если у него более 10 лет опыта за плечами.

18. Кевин Магнуссен (5,9/129,5)

В сезоне-2022 — 14-й (5,6).

Не лучшим образом смотрелся и другой ветеран — Магнуссен. В прошлом году датчанин блеснул на фоне Шумахера, но в паре с Хюлькенбергом сам словно оказался на месте Мика. В квалификациях Кевин уступил Нико со счётом 7:15 и вдвое чаще Халка вылетал в первом сегменте (12:5). В то же время определяющим стало отсутствие темпа в гонках — «Хаас» слишком быстро изнашивал резину. Нельзя сказать, что год был совсем ужасным — Магнуссен трижды пробивался в топ-10, но в целом ожидания были выше.

17. Лэнс Стролл (6,0/131,5)

В сезоне-2022 — 17-й (5,5).

На фоне Алонсо канадец предсказуемо смотрелся посредственно, хотя надо признать, что в отдельных случаях Лэнсу удавалось поддерживать темп экс-чемпиона, а в случае его ошибок и вовсе выходить вперёд. Кроме того, Стролл явно прибавил под конец сезона — он неплохо смотрелся в Остине, Сан-Паулу и Лас-Вегасе. Однако в середине года — после этапа в Монако — слишком часто и слишком много уступал напарнику, а также время от времени допускал ошибки — как в Сингапуре, где он «убрался» в квалификации.

16. Юки Цунода (6,3/139)

В сезоне-2022 — 19-й (5,1).

В первой половине сезона японец смотрелся достаточно неплохо — и во время летней паузы попал в топ-10 нашего рейтинга. Однако затем выяснилось, что выступать в паре с Риккардо и Лоусоном это совсем не то же самое, когда твой напарник — де Врис. Юки завершил год отличной гонкой в Абу-Даби и доказал, что обладает потенциалом, но Цуноде до сих пор с трудом удаётся держать под контролем эмоции и не терять концентрацию. Сезон-2024 станет определяющим в карьере японца в Формуле-1.

15. Валттери Боттас (6,5/143)

В сезоне-2022 — 12-й (6,2).

Сезон-2023 Валттери провёл очень ровно — без каких-то заметных сбоев, разве что на стартах финн порой терял позиции и откатывался назад. В отдельных случаях Боттасу даже удавалось блистать — как на этапе в Катаре, где у многих возникли проблемы с границами трассы. Тем не менее подобное происходило не так часто: по большей части Валттери прозябал на неконкурентоспособной машине в конце пелотона и в 22 гонках лишь четыре раза финишировал в топ-10. Не так уж и впечатляюще для победителя 10 Гран-при!

14. Пьер Гасли (6,6/144,5)

В сезоне-2022 — 13-й (6,0).

Начало первого сезона в «Альпин» для Гасли выдалось кошмарным: в Мельбурне он выбил напарника, возвращаясь с обочины, затем разбил машину в тренировках в Баку и провалился на старте в Барселоне. Однако во второй половине чемпионата подобных проблем не возникало: Пьер стабильно набирал очки и даже опередил в квалификационной дуэли Окона — 14:8, хотя поначалу уступал 3:5. Если бы не ошибки в начале сезона, то даже в этом рейтинге Гасли оказался бы выше напарника.

13. Даниэль Риккардо (6,6/46)

В сезоне-2022 — 16-й (5,5).

Риккардо повезло: два года в «Макларене» чуть не похоронили его карьеру, но благодаря проблемам де Вриса австралиец вернулся на стартовую решётку и доказал, что ставить крест на нём пока рано. В первый же уикенд Дэн уверенно опередил Цуноду, который пилотирует эту машину уже второй год. Не всё было гладко — в Спа Риккардо ошибся в квалификации и испортил себе гонку, а после перелома всё-таки уступил Юки во внутрикомандной дуэли. Тем не менее этого хватило, чтобы получить место основного пилота, и это пока главное.

12. Нико Хюлькенберг (6,6/146)

Не был постоянным пилотом в 2020–2022 годах, в сезоне-2019 — 13-й (6,8).

Трюк Риккардо — только в большем масштабе — повторил Хюлькенберг. Три года Нико не выступал в Формуле-1 на постоянной основе — и для карьеры почти любого пилота это был бы приговор. Но Халк вернулся и сразу же поехал быстрее Магнуссена, который гораздо лучше знаком с командой и её машиной. Из-за проблем с расходом резины «Хаас» не позволял блистать в гонках, тем не менее Хюлькенберг практически не допускал ошибок и выжимал из машины максимум в квалификации.

11. Эстебан Окон (6,7/147)

В сезоне-2022 — 7-й (7,0).

Окон уступил Гасли и по количеству набранных очков, и в квалификационной дуэли, однако в ходе сезона Эстебан допускал куда меньше грубых ошибок и чаще блистал в гонках. Так, на счету Окона блестящий подиум в Монако, седьмое место в изнурительнейшей гонке в Катаре и красивый прорыв в Лас-Вегасе. Да и в чемпионате Эстебан опередил бы напарника, если бы не технические проблемы в Сингапуре. Впрочем, этого всё равно мало, чтобы говорить, что кто-то из пилотов «Альпин» стал лидером команды.