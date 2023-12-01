Названы заработки гонщиков "Формулы-1" за 2023 год

Авторитетное издание Forbes подсчитало доходы пилотов Формулы-1 в сезоне-2023, учитывая зарплату и бонусы. Оценка издания основана на финансовых и юридических документах, сообщениях прессы и беседах с инсайдерами в отрасли. Согласно подсчётам, наибольшую сумму заработал пилот «Ред Булл» чемпион мира Макс Ферстаппен, в тройке также оказались Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».