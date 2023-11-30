Джордж Рассел специально врезался в стену на тестах в Абу-Даби

Гонщик Mercedes Джордж Рассел избежал серьёзной аварии на постсезонных тестах, прошедших на трассе Яс-Марина в Абу-Даби во вторник. Итальянский Motorsport рассказал подробности инцидента.

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В конце утренней сессии, в 13 часов по местному времени, британец остановился на трассе после контакта с барьером. Выясняется, что перед аварией на W14 отказали тормоза, причем произошло это перед шестым поворотом, где автомобили Ф1 достигают скорости 320 км/ч и замедляются до 70 км/ч.

Обнаружив, что тормоза не работают, Рассел специально врезался в ограждение с правой стороны чтобы замедлиться и не врезаться в лоб в барьер в конце поворота. В результате Джордж отделался испугом и повреждением правой стороны W14.

Последствия аварии Джорджа Рассела на тестах в Абу-ДабиФото: Соцсети