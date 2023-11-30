Провал юниоров «Ред Булл» и подиумы россиянина в Ф-3. Итоги сезона в младших «формулах»

Судя по всему, ни один юниор не заслужил перейти в Ф-1.

В минувшие выходные финишировал чемпионат не только в «Королевских гонках», но и в Формуле-2. Стало быть, самое время подвести итоги сезона в молодёжных «формулах». Кто из юниоров стал ближе к «Королевским гонкам», кто потерял шансы на попадание в сильнейший гоночный чемпионат планеты, а кто и вовсе лишился места в программе поддержки команды Ф-1. Обо всём этом в нашем материале.

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Формула-3: неожиданный чемпион, провал болгарского вундеркинда, у россиянина — два подиума

Главный герой — Габриэль Бортолето

В какой-то степени бразильского пилота можно назвать главным сюрпризом сезона. Габриэль никогда не котировался как суперталантливый пилот – его прошлые результаты никоим образом не намекали на триумф в Формуле-3. К примеру, в первенстве ФРЕКА (промежуточная ступень между Ф-4 и Ф-3) Бортолето завершил кампанию 2022 года лишь на шестой позиции – и ведь это был его второй сезон в данном первенстве.

Дебютную кампанию в Формуле-3 бразилец провёл не просто уверенно, а мегауверенно. Для начала Бортолето выиграл первые две воскресные гонки (за которые начисляются полные очки) чемпионата, что позволило ему создать приличный отрыв от конкурентов. А затем Габриэль выдал серию из 10 финишей в очках подряд – побед здесь уже не было (только лишь три подиума), но стабильный набор очков позволил пилоту «Трайдента» пресечь на корню даже намёки на борьбу за титул. Сезон бразилец завершил с преимуществом в 45 баллов над вице-чемпионом Заком О’Салливаном – это больше, чем можно было бы отыграть за один этап. Редкое для юниорских «формул» доминирование.

Столь потрясающие результаты Бортолето не остались незамеченными: в этом году бразилец пополнил юниорскую программу «Макларена». Внимание со стороны «оранжевых» имеет особую ценность, ведь команда из Уокинга очень точечно и результативно работает на рынке молодых пилотов. «Макларен» не раздувает академию до вселенских масштабов, предпочитая направлять ресурсы на развитие карьер ограниченного числа пилотов. Подобная стратегия работает вполне успешно – Магнуссен, Вандорн и Норрис не дадут соврать.

Из других героев минувшего чемпионата стоит отметить Пепе Марти. Впечатляет даже не столько итоговая пятая позиция испанского пилота, сколько прогресс, которого ему удалось достичь: в прошлом сезоне Ф-3 он набрал лишь два очка (26-е место в личном зачёте), а в этом – одержал три победы, сражался за вице-чемпионство, а также виделся самым уверенным соперником Бортолето в первой половине сезона. Наградой за столь стремительный прогресс стало место в «академии» «Ред Булл».

Открытие сезоне — Тейлор Барнард

Минувший сезон Барнард начинал в статусе действующего вице-чемпиона немецкой Формулы-4, однако ничего сверхъестественного от британского пилота никто не ждал. Во-первых, серебро в не самом конкурентном первенстве Ф-4 (по сравнению с другими региональными чемпионатами) не является показателем большого таланта. А во-вторых, дебютировать в «трёшке» Тейлору предстояло в составе аутсайдера «Йенцера».

Впрочем, несмотря на не самые оптимистичные расклады, Барнарду удалось преподнести приятный сюрприз, показав второй результат в истории скромной швейцарской команды – 10-е место в личном зачёте (лучше за «Йенцер» выступал только Цунода).

В силу обстоятельств демонстрировать приемлемые результаты на постоянной основе Барнарду было не под силу, но вот моментами он выстреливал очень ярко, порой даже пробивая потолок возможностей скромного «Йенцера». В первой половине сезона Тейлор выдал серию из пяти финишей в очковой зоне подряд (его напарники ничем подобным похвастаться не могут), а во второй – три раза поднялся на пьедестал почёта, причём дважды по итогам основной гонки: выиграл тяжёлый дождевой заезд в Спа, а также финишировал третьим в Монце.

Прямо сейчас Барнарда можно назвать самым ценным активом на рынке юниорских пилотов. На данный момент британец не числится ни в одной из программ поддержки молодых пилотов, но наверняка в ближайшее время он пополнит одну из академий команды Формулы-1.

Не оправдали ожиданий — Дино Беганович, Франко Колапинто, Зак О’Салливан, Никола Цолов

В преддверии старта сезона к главным фаворитам чемпионата можно было причислить прошлогоднего триумфатора первенства ФРЕКА Дино Бегановича, а также двух представителей академии «Уильямса» Франко Колапинто и Зака О’Салливана, которые в прошлом сезоне относительно удачно дебютировали в Ф-3, а в этом – выступали за более конкурентоспособные команды «МП» и «Према» соответственно.

Поскольку чемпионом стал Бортолето, именно эту троицу мы и причислим к не оправдавшим ожидания пилотам. Нельзя сказать, что они провалились, но впечатление оставили крайне неоднозначное. Взять того же О’Салливана: Зак вроде бы и стал вице-чемпионом, выигрывал гонки, но вот стабильности ему явно не хватало – некоторые этапы он вчистую провалил. В общем, составить реальную конкуренцию Бортолето он не смог.

От Колапинто на второй год выступлений в Ф-3 также ждали большего, но максимум, на что хватило аргентинца – это две победы в спринте и четвёртое место по итогам сезона.

Участия в чемпионской гонке ждали и от действующего чемпиона ФРЕКА Дино Бегановича. Юниор «Феррари» неплохо начал сезон, завоевав три подиума (все в основных гонках) в первых четырёх этапах, но в дальнейшем не смог удержать заданную планку. По итогам чемпионата Беганович оказался лишь шестым, уступив звание лучшего новичка серии Полу Арону (третье место).

Ну и, наконец, главным разочарованием минувшего сезона стал протеже Фернандо Алонсо Никола Цолов. В прошлом сезоне болгарский вундеркинд в пух и прах разнёс испанскую Ф-4 (в возрасте 15 лет!), а в этом году дебютировал в Формуле-3, пропустив промежуточную ступень в виде ФРЕКА – возможно, зря. Цолов выглядел откровенно слабее своих не самых талантливых напарников по «АРТ» Кайлена Фредерика и Грегуара Соси. Из достижений в этом сезоне у Никола только два финиша в очках – оба раза в спринте. По итогам чемпионата болгарский пилот расположился на 22-м месте личного зачёта.

Никита Бедрин — единственный россиянин в мировых «формульных» чемпионатах

В 2023 году в чемпионатах вертикали Формулы-1 (Ф-1 – Ф-2 – Ф-3) из россиян можно было наблюдать только Никиту Бедрина, который под итальянской лицензией провёл сезон в первенстве Формулы-3.

Выступать россиянину предстояло в составе скромного «Йенцера». К сожалению, дотянуться до результатов напарника по команде Тейлора Барнарда Никите не удалось – 18-е место в личном зачёте.

Впрочем, несколько поводов для радости у Бедрина всё же было: россиянин дважды поднимался на пьедестал почёта. Первый подиум Никита завоевал в Венгрии – добиться успеха во многом помогла удачная квалификация: уроженец Белгорода показал 11-е время, которое конвертировалось во вторую стартовую позицию в спринте. За весь заезд Бедрин уступил всего лишь одну позицию (пропустил Бортолето), что позволило ему завоевать дебютный подиум в Ф-3.

На следующем этапе в Бельгии Никита вновь финишировал третьим, но уже в основной гонке. Главным фактором успеха стал выбор резины – россиянин был одним из немногих смельчаков, кто отважился стартовать на дождевых шинах. Уже по итогам первого круга Бедрин отыграл 12 позиций, поднявшись на четвёртое место! В дальнейшем Никита переместится на третье место, с которого его уже никто не сдвинет.

К сожалению, в следующем году мы можем не увидеть Бедрина на стартовой решётке Формулы-3. По словам Никиты, наиболее вероятным местом продолжения карьеры является ФРЕКА. Впрочем, некоторые надежды на второй сезон в Ф-3 у россиянина ещё остаются: существует вероятность, что команда PHM предоставит Никите место на следующий год – всё зависит исключительно от решения руководства гоночного коллектива.

Формула-2: чемпион не впечатлил, юниоры «Ред Булл» разочаровали

Главный герой — Фредерик Вести

Победителем чемпионата в этом году стал Тео Пуршер, однако назвать его главным героем сезона язык не повернётся. Во-первых, чемпионский титул французский пилот взял лишь на третий год выступлений в Формуле-2, да и к тому же в составе топового «АРТ». А во-вторых, уж больно неубедительно провёл Пуршер победный сезон.

Тео не под стать опытному третьегоднику допускал слишком много курьёзных ошибок. К примеру, в Джидде он слишком самонадеянно полез дайв бомбить Бермана и попросту вынес британца с трассы, попутно запоров себе гонку, а в Зандворте – потерял машину на ровном месте, завершив заезд в стене. Да даже взять финальный этап сезона в Абу-Даби, где решалась судьба титула: в самый ответственный момент чемпионата Пуршер показал лишь 14-й результат в квалификации – благо для француза, гандикапа в личном зачёте ему хватило, чтобы удержать чемпионство.

Всего лишь 11 очков на финише сезона уступил Пуршеру вице-чемпион Фредерик Вести. Пожалуй, именно юниора «Мерседеса» и можно назвать главным героем сезона Ф-2. Датчанин был стабильнее и зачастую быстрее Пуршера: Фредерик выиграл шесть гонок (больше всех в сезоне) – рекорд для нечемпионского сезона в Ф-2. Дотянуться до заветного титула Вести помешала случайность: в основной гонке в Зандворте Фредерик шёл на хорошие очки, но сразу после выезда с пит-лейна датчанин потерял два задних колеса – грандиозная ошибка механиков.

Открытие сезона — Куш Маини

В теории здесь можно было бы указать Виктора Мартинса или Оливера Бермана: первый стал лучшим новичком сезона, завершив чемпионат на пятом месте, а второй – выиграл больше всех основных гонок (три). Однако плюс-минус чего-то такого от Мартинса и Бермана мы и ждали – прошлый сезон в Ф-3 они провели здорово: Виктор взял титул, Оливер – стал третьим, будучи дебютантом серии.

И раз уж мы говорим об открытии сезона, а не просто о лучших дебютантах, то тут впору вспомнить про Куша Маини. В прошлом году индийский пилот также выступал в Ф-3, однако он и близко не демонстрировал тех результатов, что показывали Мартинс и Берман: сезон Куш завершил на 14-м месте.

В общем, от Маини никто не ждал хоть сколько-нибудь достойных результатов в дебютном сезоне Ф-2, а зря. Да, Куш не сражался за победы (что было бы трудно делать в составе «Кампоса»), но в то же время более-менее стабильно набирал очки, не так уж и часто ошибался, а также превзошёл более опытного напарника по команде Ральфа Бошунга.

Не оправдали ожиданий — академики «Ред Булл», Артур Леклер

Из выступавших в Формуле-2 юниоров «Ред Булл» в этом году не было глобальных претензий, пожалуй, только к Аюму Ивасе. Японец хоть и не сражался за титул, как от него ожидали, но всё же завершил чемпионат четвёртым. Что же до других юниоров «Ред Булл», то большинство из них сезон-2023 провели в разной степени неудачно.

Сильнее всех в этом году разочаровал Исак Хаджар. После обнадёживающего дебюта в Ф-3 французский пилот виделся едва ли не главным активом академии «Ред Булл», однако в более конкурентном первенстве Исак выглядел уже не столь здорово: за 13 этапов чемпионата Формулы-2 Хаджар лишь раз поднялся на пьедестал почёта – 14-е место по итогам сезона (всего лишь шестой результат среди новичков серии).

Впрочем, даже несмотря на столь разочаровывающие результаты, в Исака продолжают верить в «Ред Булл». А вот на ком Хельмут Марко поставил крест, так это на Деннисе Хаугере. Два года назад норвежец взял титул в Ф-3, а вот карьера в Формуле-2 у него совсем не задалась. Прошлый сезон он, прямо скажем, провалил, поэтому в этом году Деннису был предоставлен последний шанс на сохранение прописки в академии «быков», и он им не воспользовался: итоговое восьмое место при двух победах в спринте – так себе результат для некогда одного из самых перспективных юниоров мира.

Также место в юниорской программе «Ред Булл» потеряли Зейн Мэлоуни и Джек Кроуфорд. Барбадосец продержался в академии «быков» всего один год: 10-е место по итогам дебютного сезона Ф-2 не убедило Хельмута Марко продолжать сотрудничество. Кроуфорд выступил ещё хуже и закономерно покинул академию – 13-е место.

Помимо множества юниоров «Ред Булл», разочаровал в этом сезоне ещё и Артур Леклер. После неудачной прошлогодней кампании в Ф-3 монегаск так и не смог прийти в себя: всего лишь один подиум за весь сезон – 15-е место по итогам чемпионата. Артур настолько неубедительно провёл 2023 год, что уже в свои 23 близок к уходу из открытых колёсах – поговаривают, что Леклер-младший продолжит карьеру в классе GT.

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В следующем году мы уже не увидим в юниорских сериях некоторых героев минувшего сезона.

Аюму Иваса пополнит состав участников родной Супер Формулы – туда же отправляют слухи Джека Дуэна и Тео Пуршера. Возможно, до страны Восходящего солнца доедет и Фредерик Вести, но у него ещё остаются призрачные шансы на попадание в Формулу-1 (является одним из претендентов на место в «Уильямсе»).