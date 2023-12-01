Команда Alfa Romeo продолжит участие в Формуле 1 под брендом Sauber
Сотрудничество Alfa Romeo и Sauber Motorsport в Формуле 1, начавшееся в 2018 году, завершилось по окончании сезона-2023 — Гран При Абу-Даби стал последней гонкой для команды под именем легендарного итальянского автопрозводителя. Бренд официально завершил свою шестилетнюю программу присутствия в чемпионате мира.
С 2026 года на базе Sauber будет создана заводская команда Audi, но ближайшие два сезона австрийский коллектив проведёт в Формуле 1 без брендов автомобильных компаний. Представитель команды Алессандро Алунни Брави отметил, что коллектив намерен использовать свой исторический бэкграунд для двух следующих лет в чемпионате мира.
«С коммерческой точки зрения важно добиться большого успеха и внимания в 2026 году, а не ослабить внимание к Audi в команде. Так что мы продолжим работать как Sauber, основываясь на наследии бренда. Не забывайте, что мы здесь с 1993 года – поэтому мы начнём с этого наследия и вернёмся к нему в следующем году, а уже с 2026 года будем выступать как Audi», — заявил Алессандро Алунни Брави RaceFans.