Команда Alfa Romeo продолжит участие в Формуле 1 под брендом Sauber

«С коммерческой точки зрения важно добиться большого успеха и внимания в 2026 году, а не ослабить внимание к Audi в команде. Так что мы продолжим работать как Sauber, основываясь на наследии бренда. Не забывайте, что мы здесь с 1993 года – поэтому мы начнём с этого наследия и вернёмся к нему в следующем году, а уже с 2026 года будем выступать как Audi», — заявил Алессандро Алунни Брави RaceFans.