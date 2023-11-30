Календарь с голым гонщиком "Формулы-1" собрал более $150 000

«Благодаря пожертвованиям и календарям мы вместе собрали значительную сумму для Movember – это означает, что мы помогаем и спасем жизни многих людей. Окончательные цифры будут подсчитаны в ближайшие дни, но мы говорим о собранных средствах в размере не менее 150 тысяч долларов! Когда в прошлом году я представил эту фотографию из Аспена, она пользовалась большой популярностью. И мы собрали немало средств. Поскольку я много работаю с Полом Рипке, он мой хороший друг и фотограф, а потом мы начали шутить по поводу этой идеи: «Представь, если бы был календарь с такими фото». А потом, ближе к ноябрю, мы начали думать, что это то, что мы могли бы сделать в благотворительных целях. Это поможет в исследованиям рака простаты, поэтому я думаю, что благое дело.



Movember привлекает особое внимание к мужскому здоровью, тогда как многие люди действительно боятся говорить о таких вещах. И я выкладывался изо всех сил, показывая себя, пытаясь быть примером. Тебе не нужно стесняться своего тела, хотя я получил сообщение от мамы. Она не очень хорошо понимает английский, но посмотрела некоторые видео, которые я разместил, и она была очень смущена. Я объяснил, что это благотворительность, и всё в порядке. Ко мне были вопросы, люди спрашивали, почему я это сделал, почему я показываю свою задницу.



Но потом, когда я объяснил аспект благотворительности этого проекта, люди вроде как поняли ситуацию. Можете себе представить, как нам было весело делать эти фотографии. У нас была презентация в художественной галерее в Лас-Вегасе — люди, которые туда приходили, понятия не имели, что произойдёт. Они были так сбиты с толку, когда мы начали показывать каждый снимок, они спрашивали: «Что здесь происходит?» Но потом они поняли, что это забавно и ради благотворительности. Это было очень весело», — заявил Валттери Боттас Autosport.