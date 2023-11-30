Команда Никиты Мазепина представила новую ливрею машины

«Мы рады представить наш обновлённый дизайн. В своём творческом процессе мы старались учитывать, что текущий сезон проходит одновременно в Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому мы не стали ограничиваться классическими элементами и вдохновились уникальной природой двух регионов. В этом сезоне мы увидим, как гонка преобразится новыми красками и впечатлениями», — отметил официальный представитель команды 99 Racing.