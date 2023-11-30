Названы трассы, которые примут спринты "Формулы-1" в 2024 году

Стало известно, на каких трассах пройдут спринты Формулы 1 в 2024 году
Авторитетное немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, на каких трассах пройдут спринты Формулы 1 в сезоне-2024.
По информации источников, короткие субботние гонки в следующем сезоне примут Шанхай, Майами, Шпильберг, Остин, Лосаил и Интерлагос. Таким образом, как и в 2023-м, состоится шесть спринтов.
Календарь спринтов Ф1 в 2024 году по версии AMuS
20 апреля – Шанхай, Китай4 мая – Майами, США29 июня – Ред Булл Ринг, Австрия19 октября – Остин, США2 ноября – Интерлагос, Бразилия30 ноября – Лосаил, Катар