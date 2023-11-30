Хельмут Марко предсказал отмену гонок Формулы 1 в 2024 году
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что преждевременно говорить о возможном рекорде Формулы 1 по количеству гонок в 2024 году.
В следующем году запланированы рекордные 24 этапа: вернется Имола, отмененная в мае из-за потопа, и Шанхай, который в последний раз принимал Гран При в допандемиймном 2024-м.
«Давайте подождем и посмотрим, состоятся ли 24 гонки в следующем сезоне.
Как вы знаете, этап в Имоле в этом году отменили из-за стихийного бедствия. И учитывая события в мире в последнее время, очень оптимистично верить в то, что в сезоне-2024 все пройдет по плану», – сказал Марко в интервью OE24.