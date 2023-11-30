«Как секс с резиновой женщиной». Роберт Кубица – о Формуле E
Бывший пилот Формулы 1, победитель Гран При Канады-2008 Роберт Кубица рассказал, почему ему не интересен электрический чемпионат мира Формулы E.
«Мне поступали разные предложения из гонок электромобилей, причем достаточно серьезные в финансовом плане. Но я всегда отказываюсь.
Нет и ещё раз нет! Я считаю, что настоящая гоночная машина должна издавать шум и пахнуть бензином. Знаете, есть такая поговорка… Ладно, не буду говорить вслух – неприлично. Просто это как секс с резиновой женщиной», – сказал Кубица в подкасте Gurulandia.
В сезоне-2023 польский гонщик стал чемпионом LMP2 в WEC, а с 2024 года будет выступать в классе гиперкаров в составе заводской команды Ferrari.