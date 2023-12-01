Hitech будет судиться с FIA из-за недопуска в Формулу 1
Базирующаяся в Великобритании Hitech Grand Prix, выступающая в младших гоночных сериях Формула 2, Формула 3 и Формула 4, намерена судиться с Международной автофедерацией FIA после отклонения её заявки на участие в Формуле 1 с 2026 года.
«Нам неизвестен характер претензии, но любой судебный иск, скорее всего, потребует от FIA предоставления доказательств того, как было принято решение по заявке Andretti Global и чем она отличалась от заявки Hitech. Ходят слухи, что пакет Hitech включал обязательство выплатить комиссию за разводнение призовых в размере 600 миллионов долларов, если этого потребуют новые коммерческие соглашения. Hitech также, вероятно, будет утверждать, что её проект был более продвинутым, чем у Andretti Global (что в то время, конечно, было слухом), и что у нее была модель автомобиля в аэродинамической трубе, работавшей летом, и что у неё был контракт на поставку двигателей от Mercedes-AMG», — заявил авторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд.
Для Andretti Cadillac иск Hitech может стать проблемой, поскольку Формула 1 может отложить окончательное решение о включении американской команды в число участников чемпионата мира до разрешения судебного иска британского коллектива.