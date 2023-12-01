«Феррари» не будет пытаться скопировать болид «Ред Булл» в сезоне-2024

По завершении сезона-2023 команды Формулы-1 определяются с направлением развития своих болидов на следующий сезон. Учитывая успехи и доминирование «Ред Булл», некоторые команды делают ставку на то, чтобы скопировать болид RB19.

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Однако, согласно информации Corriere dello Sport, в «Феррари» пришли к тому, что они не будут строить копию «Ред Булл», а сделают упор на создание новой задней части болида. Другим элементом, которого коснутся глобальные обновления, станет шасси автомобиля, значительно отличающееся от того, что использовалось в сезоне-2022 и в сезоне-2023.