Pirelli назвала состав шин на первые этапы сезона-2024
Итальянская шинная компания Pirelli, которая является монопольным поставщиком покрышек для чемпионата мира Формула 1 и гонок поддержки, уже определилась с составами резины для трёх первых этапов сезона 2024 года.
На Гран При Бахрейна шинники привезут резину составов С1, С2 и С3, на Гран При Саудовской Аравии станут использоваться составы на шаг мягче, чем в 2023-м — C2, С3 и C4. На Гран При Австралии будут задействованы три самые мягкие шины в линейке: C3, C4 и C5. Решение по составам было принято на основе собранной в этом сезоне информации.
Все гонщики получат возможность опробовать все пять составов шин в течение пяти дней официальных тестов, которые пройдут, как обычно, с 21 по 23 февраля в Сахире, где с 29 февраля по 2 марта пройдёт старт сезона, а через неделю состоится вторая гонка, тогда как третий этап намечен на 22-24 марта.