Pirelli назвала состав шин на первые этапы сезона-2024

Итальянская шинная компания Pirelli, которая является монопольным поставщиком покрышек для чемпионата мира Формула 1 и гонок поддержки, уже определилась с составами резины для трёх первых этапов сезона 2024 года.

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На Гран При Бахрейна шинники привезут резину составов С1, С2 и С3, на Гран При Саудовской Аравии станут использоваться составы на шаг мягче, чем в 2023-м — C2, С3 и C4. На Гран При Австралии будут задействованы три самые мягкие шины в линейке: C3, C4 и C5. Решение по составам было принято на основе собранной в этом сезоне информации.