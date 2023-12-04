Карлос Сайнс может уйти в Red Bull или McLaren

Контракты действующих гонщиков заводской команды Ferrari в Формуле 1 рассчитаны до конца 2024 года и пока официально о продлении соглашений не сообщалось. По слухам, монегаску Шарлю Леклеру итальянский коллектив хочет предложить пятилетний контракт, а испанцу Карлосу Сайнсу — только годичный.

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Сам пилот хочет себе как минимум двухлетний контракт с Ferrari, но команда не намерена связывать себя контрактом на 2025 год, поскольку Скудерия рассчитывает заполучить себе британца Ландо Норриса, соглашение которого с McLaren истекает как раз перед сезоном-2025. По информации La Gazzetta dello Sport, испанец уже начал искать другие возможности для продолжения карьеры в Формуле 1.