Ферстаппен и Алонсо собрались вместе проехать «24 часа Ле-Мана»

«Я определённо хотел бы принять участие в «24 часах Ле-Мана». Я уже был на этой гонке, когда в ней участвовал отец. Атмосфера гонок на выносливость потрясающая — столько болельщиков, езда сквозь ночь, восход солнца… Я думаю, это действительно круто. «Я говорил об этом с Фернандо и Алонсо сказал, что хочет сделать это вновь только со мной в экипаже. Я ответил ему, что это было бы действительно круто.



Единственное, что в Ле-Мане не существует минимального веса гонщика. Я довольно тяжёлый пилот, поэтому нам нужно будет найти лёгких напарников по команде, чтобы это компенсировать. Но Фернандо Алонсо достаточно лёгкий, так что это выглядит совсем неплохо. Но нам нужно найти ещё одного, так что мне нужно будет подумать над этим», — заявил Макс Ферстаппен RaceFans.