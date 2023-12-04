Даниил Квят не вошел в число участников тестов "Супер Формулы"

Напомним, ранее Квят выражал интерес к участию в азиатском автоспортивном чемпионате. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.