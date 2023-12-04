«Шумахер знал этот район как свои пять пальцев, так как у него было шале недалеко от склонов. Похоже, что авария могла произойти, когда лыжа Шумахера зацепилась за камень, в результате чего он ударился головой о другой», — сообщает источник со ссылкой на газету Kolner Express.