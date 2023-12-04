ФИА рассказала, когда намерена закрыть лазейки с грязным воздухом в "Ф-1"

«В этом году ситуация стала намного хуже. Мы знали, что ситуация немного ухудшится. Было несколько конкретных областей, где оставались некоторые лазейки, которые нам не удалось закрыть достаточно быстро. Думаю, мы кое-что узнали и теперь понимаем, что делать в следующий раз. И хотя последствия стали хуже по сравнению с 2022 годом, ситуация всё равно значительно лучше, чем в 2021 году. Когда лазейки будут устранены? Я бы сказал, вероятно, в 2026 году. У нас нет планов проводить изменения к 2025-му, если не произойдёт ничего непредсказуемого», — приводит слова главы комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николаса Томбасиса Motorsport.