Йос Ферстаппен перенес операцию на сердце

«Досадно, что мне пришлось это сделать, но теперь проблема решена. К счастью, врачи смогли найти проблему, и теперь я снова чувствую себя в форме. Выяснилось, что я жил с этой проблемой с сердцем всю жизнь и никогда её не выявляли, иначе мы бы немедленно занялись лечением. К счастью, с этим можно жить 100 лет.



Любая операция на сердце, конечно, всегда волнительна, потому что могут сделать что-то не так, и ты полностью зависишь от других людей. Но 20 лет назад у меня была шейная грыжа, из-за чего нервничал гораздо больше. Операция позволила мне взглянуть на вещи со стороны и заставила ещё больше ценить то, что у меня есть. У меня хорошая жена и двое маленьких детей, с которыми я хочу проводить прекрасное время как можно дольше», — заявил Йос Ферстаппен Formule 1.