Ферстаппен ответил, считает ли себя лучшим пилотом на данный момент

«Считаю ли я себя лучшим пилотом на данный момент? Я думаю, что верить в себя нужно всегда. Для меня это очень важный принцип. Мой подход всегда был таким – всегда считал, что могу победить любого. Но это не доходит до того, что целыми днями, сидя диване, я говорю себе: «Я лучший, я лучший».



Конечно, тогда [в 2015 году] я был не в самой лучшей машине и прекрасно понимал, что мне ещё многому предстоит научиться. Однако я не сомневался в собственных способностях», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на De Telegraaf.