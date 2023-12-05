Презентация болида «Заубера» в 2024 году впервые пройдет в Великобритании.

«Могу сказать, что 10 декабря, как только ФИА опубликует заявочный лист, мы, разумеется, официально объявим новое название команды.



Думаю, это станет сюрпризом, и нам не терпится начать сотрудничество с нашими новыми партнерами. У нас будет новый, свежий подход с точки зрения коммуникации и маркетинга, а презентация новой машины пройдет в Великобритании», – рассказал Брави.