Роберт Кубица вернется в ELMS

Польский гонщик Роберт Кубица, который в 2023 году стал чемпионом мира по гонкам на выносливость в классе LMP2 и в следующем сезоне будет выступать в топовом зачёте «гиперкаров» на Ferrari команды AF Corse, также проведёт сезон-2024 в чемпионате ELMS, где уже выступал ранее.

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Организаторы Европейской серии Ле-Ман, анонсировав заявочный лист на следующий год, подтвердили рекордный для серии состав участников в топовом для чемпионата зачёте LMP2. Среди них будет и американская команда TF Sport, на прототипов Oreca 07 Gibson которой и поедет известный польский гонщик.