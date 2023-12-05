В «Альфа Ромео» прокомментировали решение не оставаться в «Формуле-1».

«Мы не были заинтересованы в том, что делать в точности то же, что с «Заубером». Мы бы были компанией, которая клеит лого на болиды. Это не стало бы чем-то новым и частью истории.



Мы начали искать что-то другое и быстро нашли ответ. «Альфа Ромео» никак не связана с миром ралли, у группы «Стеллантис» уже два бренда в «Формуле E», так что внимание сместилось на WEC – мир, в котором «Альфа Ромео» пережила прекрасные моменты.



Сейчас интерес к WEC высокий, и в такие периоды эйфории тяжело понять, какие вложения необходимы для достижения высочайших целей. Мы видели, к чему привел неконтролируемый рост расходов в 2015-м, так что взяли паузу, чтобы понять, как лучше действовать», – заявил босс.