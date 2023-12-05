Названы лидеры "Формулы-1" по нанесенному ущербу

Финансовые вопросы Формулы 1 тщательно охраняются коммерческой тайной, что не мешает журналистам периодически делать рейтинги зарплат пилотов и руководителей команд, а на сей раз на портале Reddit пользователи составили рейтинг пилотов по степени нанесённого им своим командам ущерба за весь 2023 год.

В сумму включены только повреждённые детали (и то на основе предварительных оценок стоимости деталей) без учёта двигателей и коробок передач. Все подсчёты носят ориентировочный характер, потому что ни одна команда Формулы 1 официально стоимость повреждений, полученных болидами в течение сезона, никогда не раскрывает.