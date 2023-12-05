Названы лидеры "Формулы-1" по нанесенному ущербу

Сарджент, Сайнс и Перес стали лидерами сезона-2023 по ущербу для своих команд
Финансовые вопросы Формулы 1 тщательно охраняются коммерческой тайной, что не мешает журналистам периодически делать рейтинги зарплат пилотов и руководителей команд, а на сей раз на портале Reddit пользователи составили рейтинг пилотов по степени нанесённого им своим командам ущерба за весь 2023 год.
В сумму включены только повреждённые детали (и то на основе предварительных оценок стоимости деталей) без учёта двигателей и коробок передач. Все подсчёты носят ориентировочный характер, потому что ни одна команда Формулы 1 официально стоимость повреждений, полученных болидами в течение сезона, никогда не раскрывает.
РЕЙТИНГ ПИЛОТОВ ФОРМУЛЫ 1 ПО НАНЕСЁННОМУ ИМИ УЩЕРБУ КОМАНДАМ:
- Логан Сарджент (Williams) — $4,3 млн
- Карлос Сайнс (Ferrari) — $3,6 млн
- Серхио Перес (Red Bull) — $3,2 млн
- Эстебан Окон (Alpine) — $3 млн
- Лэнс Стролл (Aston Martin) — $2,9 млн
- Алекс Албон (Williams) — $2,8 млн
- Кевин Магнуссен (Haas) — $2,6 млн
- Пьер Гасли (Alpine) — $2,4 млн
- Оскар Пиастри (McLaren) — $2,3 млн
- Шарль Леклер (Ferrari) — $1,9 млн
- Нико Хюлькенберг (Haas) — $1,6 млн
- Ник де Врис/Даниэль Риккардо/Лиам Лоусон (AlphaTauri) — $1,5 млн
- Ландо Норрис (McLaren) — $1,4 млн
- Юки Цунода (AlphaTauri) — $1,3 млн
- Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) — $1,2 млн
- Льюис Хэмилтон (Mercedes-AMG) — $0,9 млн
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) — $0,8 млн
- Вальттери Боттас (Alfa Romeo) — $0,7 млн
- Джордж Рассел (Mercedes-AMG) — $0,6 млн
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — $0,3 млн