Сарджент, Сайнс и Перес стали лидерами сезона-2023 по ущербу для своих команд

Финансовые вопросы Формулы 1 тщательно охраняются коммерческой тайной, что не мешает журналистам периодически делать рейтинги зарплат пилотов и руководителей команд, а на сей раз на портале Reddit пользователи составили рейтинг пилотов по степени нанесённого им своим командам ущерба за весь 2023 год.

Названы лидеры "Формулы-1" по нанесенному ущербу
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В сумму включены только повреждённые детали (и то на основе предварительных оценок стоимости деталей) без учёта двигателей и коробок передач. Все подсчёты носят ориентировочный характер, потому что ни одна команда Формулы 1 официально стоимость повреждений, полученных болидами в течение сезона, никогда не раскрывает.

РЕЙТИНГ ПИЛОТОВ ФОРМУЛЫ 1 ПО НАНЕСЁННОМУ ИМИ УЩЕРБУ КОМАНДАМ:

  1. Логан Сарджент (Williams) — $4,3 млн
  2. Карлос Сайнс (Ferrari) — $3,6 млн
  3. Серхио Перес (Red Bull) — $3,2 млн
  4. Эстебан Окон (Alpine) — $3 млн
  5. Лэнс Стролл (Aston Martin) — $2,9 млн
  6. Алекс Албон (Williams) — $2,8 млн
  7. Кевин Магнуссен (Haas) — $2,6 млн
  8. Пьер Гасли (Alpine) — $2,4 млн
  9. Оскар Пиастри (McLaren) — $2,3 млн
  10. Шарль Леклер (Ferrari) — $1,9 млн
  11. Нико Хюлькенберг (Haas) — $1,6 млн
  12. Ник де Врис/Даниэль Риккардо/Лиам Лоусон (AlphaTauri) — $1,5 млн
  13. Ландо Норрис (McLaren) — $1,4 млн
  14. Юки Цунода (AlphaTauri) — $1,3 млн
  15. Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) — $1,2 млн
  16. Льюис Хэмилтон (Mercedes-AMG) — $0,9 млн
  17. Фернандо Алонсо (Aston Martin) — $0,8 млн
  18. Вальттери Боттас (Alfa Romeo) — $0,7 млн
  19. Джордж Рассел (Mercedes-AMG) — $0,6 млн
  20. Макс Ферстаппен (Red Bull) — $0,3 млн