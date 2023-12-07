Alfa Romeo подтвердила переход в WEC после ухода из "Формулы-1"

«Мы начали рассматривать что-то ещё и быстро пришли к выводу. Alfa Romeo не имеет ничего общего с миром ралли, у группы Stellantis уже есть два бренда, участвующих в Формуле E, и поэтому фокус сместился на WEC, мир, в котором Alfa Romeo пережила в прошлом замечательный опыт. Серия переживает момент большого интереса, и когда царит эйфория, становится трудно понять, какой уровень инвестиций необходим для достижения самых высоких целей. Я считаю, что правильно иметь чёткое представление и точно знать, с чем мы столкнёмся, прежде чем приступать к проекту.



Очевидно, что работа с Peugeot — один из сценариев, которые мы оценивали& В группе Stellantis уже есть спортивные программы разных брендов, которых тесно связаны, например, DS и Maserati в Формуле E. Когда мы вернёмся на трассу, мы сделаем это при поддержке автоспортивных проектов Stellantis, и, поскольку Peugeot уже присутствует в WEC, очевидно, что сотрудничество более чем возможно. Однако я хотел бы уточнить, что на данный момент мы пока не можем ничего подтвердить. Мы сделаем это, когда завершим планирование и оценку инвестиций», — заявил Жан-Филипп Импарато Motorsport.