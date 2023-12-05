"Формула-1" представила календарь на 2024 год со спринтами

«Я рад объявить о шести захватывающих местах проведения спринтерских соревнований в следующем сезоне, включая два новых места – Китай и Майами, оба из которых станут фантастическими дополнениями и обеспечат отличные гонки для всех наших болельщиков на стадионе и тех, кто будет понаблюдать дома. С момента своего дебюта в 2021 году спринт-уикенды неизменно обеспечивали увеличение аудитории и повышали вовлечённость фанатов», — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.