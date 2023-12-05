Формула-1 представила календарь на 2024 год со спринтами
Пресс-служба Формулы-1 представила календарь этапов на следующий год, которые пройдут в рамках спринтерских уикендов. Таких Гран-при в 2024 году будет четыре. Этапы со спринтами пройдут в рамках Гран-при Китая (19-21 апреля), Гран-при Майами (3-5 мая), Гран-при Австрии (28-30 июня), Гран-при США (18-20 октября), Гран-при Бразилии (1-3 ноября) и Гран-при Катара (29 ноября – 1 декабря).
«Я рад объявить о шести захватывающих местах проведения спринтерских соревнований в следующем сезоне, включая два новых места – Китай и Майами, оба из которых станут фантастическими дополнениями и обеспечат отличные гонки для всех наших болельщиков на стадионе и тех, кто будет понаблюдать дома. С момента своего дебюта в 2021 году спринт-уикенды неизменно обеспечивали увеличение аудитории и повышали вовлечённость фанатов», — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.