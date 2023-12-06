ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа

«ФИА известно об информации в средствах массовой информации, связанных с утверждением о том, что информация конфиденциального характера была передана руководителю команды Формулы-1 от сотрудника Formula One Management. Отдел по соблюдению норм и стандартов работает над этим вопросом», — сообщается в заявлении на официальном сайте ФИА.