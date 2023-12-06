Хорнер предположил, почему возникли слухи о вражде с Марко

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу слухов о своих напряжённых отношений с советником команды Хельмутом Марко. Ранее не раз сообщалось, что Хельмут может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся подобные слухи.

Хорнер предположил, почему возникли слухи о вражде с Марко
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«Проблема в том, что вам, ребята [журналисты], вероятно, не о чем писать. Думаю, суть именно в этом. И, вероятно, некоторые из наших конкурентов хотят разжечь вражду, используя всё, что может дестабилизировать команду», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. По окончании сезона на счету австрийского гоночного коллектива набралось 860 очков.

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