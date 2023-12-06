Хорнер предположил, почему возникли слухи о вражде с Марко

«Проблема в том, что вам, ребята [журналисты], вероятно, не о чем писать. Думаю, суть именно в этом. И, вероятно, некоторые из наших конкурентов хотят разжечь вражду, используя всё, что может дестабилизировать команду», — приводит слова Хорнера PlanetF1.