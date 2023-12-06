Хэмилтон ответил, задумывался ли о смене команды

«Был ли момент во время переговоров о контракте с «Мерседесом», когда я думал, что можно завершить карьеру или сменить команду? В тот момент, когда мы вели переговоры, такого не было. Я верю, что мы добьёмся успеха. У нас по-прежнему высокие цели, и я вижу в каждом желание идти вперёд», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.