Тодт поддержал решение аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года

В 2023 году адвокаты бывшего пилота Ferrari Фелипе Массы направили досудебное письмо владельцам Формулы 1 и Международной автофедерации FIA в связи с предполагаемым заговором, который лишил гонщика титула в 2008 году — бразилец хочет получить компенсацию в размере десятков миллионов евро в виде упущенной выгоды и бонусов, которые он бы получил в случае победы. В случае отсутствия реакции гонщик и его юристы намерены судиться. - autosport.com.ru

«Мне бы не хотелось, чтобы меня сейчас втягивали в полемику по таким спорным моментам. Но да, для Массы все это действительно должно быть тяжело психологически. Возможно, когда эта история всплыла наружу, нам стоило действовать жестче. Нет никаких сомнений в том, что результаты Гран-при Сингапура были сфальсифицированы, а следовательно должны быть аннулированы», – рассказал Тодт. - Sports.ru