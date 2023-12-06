Мик Шумахер сравнил свой путь в автоспорте с карьерой отца

«Мне всегда казалось, что есть много совпадений с карьерой отца. Теперь я сам буду участвовать в WEC, так что, возможно, для меня это будет возможность вернуться в Формулу-1 в середине сезона, где-то в Спа.



Я думаю, это будет интересная глава в моей карьере. Кроме того, это возможность оглянуться назад и посмотреть на то, что сделал отец, когда участвовал в юниорской программе «Мерседеса» в 1989 году», — приводит слова Мика пресс-служба Формулы-1.