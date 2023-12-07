ФИА обновит указания по поводу сотрудничества между командами «Ф-1»

ФИА разошлет командам новые указания по поводу сотрудничества между коллективами «Формулы-1».

Ранее стало известно, что «Альфа Таури» с сезона-2024 укрепит связи с «Ред Булл» и станет использовать больше деталей сестринской команды в рамках регламента.

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Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заверил, что Федерация пристально следит за возможными нарушениями.

«Мы гораздо более внимательно проверяем команды, которые ближе друг к другу, чем совершенно независимые коллективы – именно ради того, чтобы такого не происходило. Это причина для беспокойства. Речь не только о двух упомянутых командах, но и о других парах.

Мы считаем, что конкретно в случае «Альфа Таури» аэродинамические решения достаточно сильно отличаются от того, что есть в другой компании, и не видим каких-либо признаков прямого сотрудничества. Безусловно, команда упорно трудится, она сделала шаг вперед, однако я не думаю, что дело в сотрудничестве.

Тем не менее, мы должны следить за тем, чтобы подобного не происходило, и это одна из наиболее трудных вещей, касающихся контроля за командами. Необходимо проводить проверки и делать все возможное, чтобы команды были разделены. И довольно скоро мы выпустим новые указания, снабдим команды дальнейшей информацией о том, как можно убедить нас, что ничего такого нет. Мы не станем недооценивать вызов.

Такие пары команд чаще критикуют за сотрудничество, потому что у них один владелец или еще что-то, но взаимодействовать способны и другие. Два независимых коллектива могут решить помочь друг другу ради получения преимущества.

Я не считаю, что такое происходит, просто говорю, что наши инструменты, помогающие предотвратить подобное, не связаны только с физическими компонентами, которые одна команда продает другой», – заявил специалист.

Томбасис прокомментировал теорию о том, что коллективы могут сообща тестировать различные аэродинамические концепции, распределив между собой варианты, чтобы быстрее отвергнуть неудачные:

«Разумеется, это абсолютно незаконно. В прошлом мы проверяли похожие компоненты у команд, а потом изучали процесс разработки, чтобы понять, как менялись детали.