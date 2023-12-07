Audi показала последнее гоночное видео Кена Блока

Известный американский гонщик, создатель серии экстремальных видеороликов «Джимхана», сооснователь компании по производству обуви и аксессуаров для скейтбординга DC Shoes Кен Блок в начале 2023 года погиб в аварии на снегоходе. Но 6 декабря состоялась премьера очередной части «джимханы» с американцем — последнего видеоролика с его участием.

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В новом видео Кен Блок вновь оказался за рулём эксклюзивного электромобиля Audi S1 Hoonitron, который был построен немецким автопроизводителем специально для американца. Разворачивается действие ролика в Мексике — гонщик устраивает заезды на городских улицах Мехико, а также на территории местного аэропорта. Сам ролик получился несколько скомканным и не таким масштабным, как предыдущие, но это объясняется тем, что до гибели пилота было отснято не всё — итоговое видео представляет собой смонтированный материл, который был подготовлен до трагедии.